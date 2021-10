COD Vanguard, esplode la Seconda Guerra Mondiale: nuovo trailer per lo shooter

A ormai pochi giorni dal debutto del nuovo capitolo della serie shooter di Activision, il team di sviluppo del nuovo capitolo di Call of Duty ha già pubblicato il trailer di lancio di Call of Duty: Vanguard.

Ora, è tuttavia giunto il momento di un ulteriore trailer dedicato allo sparatutto ad ambientazione bellica. Per evidenziare la cura riposta nella ricostruzione storica degli scenari di guerra, Activision ha infatti invitato presso gli studi di Sledgehammer Games due celebri fotoreporter di guerra: Alex Potter e Sebastiano Piccolominimi, entrambi transitati da molteplici scenari di conflitto nel corso della loro carriera, Iraq incluso.

Grazie alla creazione di un'apposita stanza multimediale, i due professionisti hanno avuto modo di immergersi letteralmente all'interno del mondo di Call of Duty: Vanguard. Tra effetti sonori e luminosi volti a replicare gli scenari della Seconda Guerra Mondiale, Alex Potter e Sebastiano Piccolominimi hanno immortalato lo shooter sfruttando le proprie competenze professionali. Direttamente in apertura a questa news, potete visionare il trailer di COD: Vanguard per scoprire quale è stato il risultato finale.



In arrivo il prossimo 5 novembre 2021, lo shooter non proporrà esclusivamente scenari realistici: con COD Vanguard torna infatti anche la modalità Zombie, componente divenuta ormai tradizionale per la serie di Activision.