COD Vanguard: giocatore in streaming con wallhack, perde partita e viene bannato subito

Con l’introduzione dell’Anti-Cheat Ricochet su COD Vanguard oltre che su Call of Duty Warzone Pacific abbiamo assistito a una nuova ondata di ban per migliaia di cheater. Chi è ancora in circolazione, però, si fa beccare fin troppo facilmente: è il caso di un giocatore scovato su Twitch con i wallhack attivi.

Noto come BBluring o file900 su Twitch, egli ha deciso di partecipare a un torneo competitivo in data 3 maggio 2022 e, durante un round su Demyansk, nonostante ci fossero compagni di squadra pronti a indicargli la posizione dell’ultimo avversario ha deciso di attivare i wallhack. Immancabile è stata, quindi, la visione del tipico rettangolo rosso che indica da distanza dove si colloca il nemico, il tutto mentre era in diretta sulla detta piattaforma di streaming.

Ciononostante, il giocatore avversario è riuscito ad avere la meglio su BBluring in quanto quest’ultimo ha cercato di ucciderlo con la pistola e non con l’arma principale. Al danno si è aggiunta la beffa: il filmato della diretta è stato caricato anche su Twitter e YouTube, come potete vedere in calce alla notizia e in copertina: in poco tempo, GameBattles è intervenuto bannando definitivamente BBluring: “La squadra è stata esclusa dal torneo e il giocatore è stato definitivamente bandito da GameBattles. Grazie per averci fatto sapere!”, hanno scritto. In poco tempo, infine, l’hacker ha cancellato il suo canale Twitch.

Insomma, questa è solo l’ennesima lezione impartita ai cheater presenti su Call of Duty, complice il goffo tentativo di attivarli da parte di BBluring stesso. Considerato che ora Ricochet impedisce di vedere e sentire i nemici, sembra proprio che questi giocatori non siano destinati a rimanere a lungo sull’FPS di casa Activision.