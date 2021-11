COD Vanguard: guida al loadout preferito dai pro player per l'STG-44

A pochi giorni dall'uscita di Call of Duty Vanguard sta già spopolando tra tutti i giocatori professionisti dello sparatutto Activision una particolare classe personalizzata che viene chiamata non a caso '2 Bullet', dal momento che è in grado di eliminare qualsiasi minaccia con due proiettili.

La classe in questione ha come protagonista assoluto il fucile d'assalto che prende il nome di STG-44 e che, come ben saprete, è il primo fucile che si ottiene nel multiplayer competitivo. Per rendere questa particolare arma tanto forte occorre montare una lunga serie di accessori, alcuni dei quali si possono sbloccare portando al massimo il livello esperienza del fucile. In alternativa, potete sfruttare i progetti che si acquisiscono con la versione Ultimate di Call of Duty Vanguard, grazie ai quali è possibile risparmiare del tempo e accedere in anticipo ad alcuni di essi.

Ecco di seguito l'elenco completo degli accessori da montare sull'arma:

Volata: Stabilizzatore F8

Stabilizzatore F8 Canna: VDD 760 MM 05B

VDD 760 MM 05B Ottica: Lastra riflettente

Lastra riflettente Calcio: VDD 34S Controbilanciato

VDD 34S Controbilanciato Sottocanna: M3

M3 Caricatore: 30 colpi .30 Russian Short

30 colpi .30 Russian Short Tipo munizioni: Allungati

Allungati Impugnatura: Impugnatura Granulare

Impugnatura Granulare Efficienza: Vitale

Vitale Kit: Al volo

Come potete notare, si tratta di una serie di gadget che rendono i proiettili più veloci, aumentano l'hitbox del colpo critico e migliorano sensibilmente sia la potenza di fuoco che la precisione. Insomma, la combinazione di accessori che trovate nell'elenco qui sopra è forse la migliore attualmente presente nel gioco e non è da escludere che gli sviluppatori decidano di impedire ai giocatori professionisti di utilizzarla nelle partite della Call of Duty League.

In attesa di scoprire come si comporterà Sledgehammer, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida con i consigli su come guadagnare esperienza velocemente in COD Vanguard.