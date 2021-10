COD Vanguard: Jack White e i contenuti Day One protagonisti del Trailer di Lancio

I ragazzi di Sledgehammer e i vertici di Activision confezionano l'esplosivo Trailer di Lancio di Call of Duty Vanguard accompagnando le scene tratte dai ricchi contenuti Day One a un estratto del brano "Taking Me Back" di Jack White.

La voce del cantautore americano divenuto celebre per i suoi lavori da solista e per la sua partecipazione nei progetti dei Racounters e degli ormai sciolti White Stripes fa così da sottofondo alle numerose clip raccolte da Activision per rappresentare la stratificata offerta di lancio di COD Vanguard.

Sin dall'uscita, gli appassionati di sparatutto in prima persona potranno infatti accedere alla campagna principale di Vanguard, alle 20 mappe del multiplayer "canonico" e all'inferno digitale di COD Vanguard Zombies tra nazisti e demoni.

Gli amanti delle esperienze narrative, logicamente, guarderanno con maggiore interesse agli eroi della Campagna di COD Vanguard e alle loro vicende legate agli eventi fittizi del "Progetto Fenice", una delle ultime, oscure macchinazioni ordite dai nazisti per sovvertire gli equilibri di un conflitto che vede già gli Alleati e le truppe sovietiche in procinto di rovesciare il Terzo Reich.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo al trailer di lancio di Call of Duty Vanguard e vi ricordiamo che il kolossal FPS di Activision è previsto in uscita per il 5 novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.