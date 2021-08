COD Vanguard, leak per il nuovo Call of Duty: Open Beta, edizioni e guerra nel Pacifico

Il cuore di agosto ha portato con sé una vera e propria valanga di leak in casa Activision, con anticipazioni legate a quelle che saranno le caratteristiche di Call of Duty: Vanguard.

Il presunto nuovo capitolo della serie shooter, che le indiscrezioni vorrebbero ormai più che prossimo al reveal ufficiale, si è mostrato di recente in molteplici artwork e immagini, trapelate rapidamente in rete. Al momento, verificarne l'effettiva veridicità non è semplice, ma, se confermato, il materiale emerso porterebbe con sé numerosi dettagli.

Ad esempio, sembrerebbe confermata per il nuovo COD un'ambientazione storica reale, con radici legate al teatro del Pacifico della Seconda Guerra Mondiale. Ad arricchire gli scenari, dovrebbero però contribuire anche diverse mappe rimasterizzate provenienti da altri capitoli della serie Call of Duty. Sempre secondo le indiscrezioni, il team di Treyarch dovrebbe essere impegnato nell'offrire supporto allo sviluppo dello shooter.

Dalle immagini trapelate in rete, sembra peraltro confermata anche l'esistenza di più edizioni di Call of Duty Vanguard. Accanto a una Standard Edition, i leak presentano riferimenti ad una Ultimate Edition e ad un Cross-Gen Bundle. Come da tradizione per la serie, il titolo sembra infine destinato a presentarsi al pubblico in una Open Beta.

Per saperne di più, non resta che attendere il reveal ufficiale di Call of Duty: Vanguard!