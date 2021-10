COD Vanguard: un leak svela il peso della campagna su PS5

A circa due settimane dal lancio di Call of Duty Vanguard, nuovo episodio della serie di sparatutto in prima persona Activision, è trapelato sui social il peso della campagna single player della versione PlayStation 5.

Stando a quanto dichiarato dall'account Twitter PlayStation Game Size, che ha estratto le informazioni dal database Sony, la versione europea di Call of Duty Vanguard presenterà due diversi pacchetti relativi alla campagna: uno da 10,895 GB e uno da 7,086 GB per un totale di 17,981 GB. Va precisato che per poter giocare la campagna occorre installare anche il modulo di base dello shooter, il cui peso è di quasi 40 GB. Non è al momento noto quale sia il peso delle altre due componenti dello sparatutto, ovvero il multiplayer classico e la modalità Zombies, le quali andranno ad arricchire l'offerta contenutistica e ad aumentare lo spazio occupato sugli SSD.

Avete già dato un'occhiata al nuovo trailer in italiano di Call of Duty Vanguard? Vi ricordiamo inoltre che sulle nostre pagine potete trovare un articolo con le le prime impressioni sul multiplayer dalla Beta di Call of Duty Vanguard, la quale ha permesso ai giocatori di testare la componente online dello sparatutto Activision e di provare l'inedita modalità Collina dei Campioni.