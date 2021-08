COD Vanguard: tutto sulla missione a Stalingrado di Polina Petrova

In occasione della Gamescom 2021 e, nello specifico, sul palco dell'Opening Night Live presentata da Geoff Keiglhey, Activision ha mostrato per la prima volta al grande pubblico una lunga missione dell'atteso Call of Duty Vanguard.

L'intera dimostrazione, che ha permesso ai giocatori di dare una prima occhiata al gameplay del nuovo capitolo dello sparatutto ambientato nella Seconda Guerra Mondiale, ha avuto come protagonista assoluta Polina Petrova, l'abilissima tiratrice scelta interpretata da Laura Bailey (la Abby di The Last of Us Parte 2 e la Black Widow in Marvel's Avengers, giusto per citare due dei tanti personaggi ai quali ha prestato la voce) e che abbiamo conosciuto già qualche tempo fa grazie al bizzarro easter egg a tema Call of Duty Vanguard in COD Warzone. Il personaggio, basato sulla storia di Lyudmila Pavlichenko, si trova a combattere in una Stalingrado occupata dai nazisti in due diverse sequenze della demo, la quale ci permette di osservare alcune delle novità del gameplay di COD Vanguard come la possibilità di superare alcune superfici con i proiettili.

Prima di lasciarvi alla nostra Video Anteprima della campagna dello sparatutto, vi invitiamo anche a dare un'occhiata alla nostra anteprima della campagna di Call of Duty Vanguard, ricca di dettagli su quanto mostrato all'evento estivo.