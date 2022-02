COD Vanguard: modalità competitiva e armi gratis tra le novità della Stagione 2

Oltre ad aver svelato le novità in arrivo con la Stagione 2 di Call of Duty Warzone Pacific, Activision ha pubblicato anche la roadmap che riguarda i contenuti che stanno per arricchire l'esperienza dei giocatori di Call of Duty Vanguard.

Sul portale ufficiale della seire Activision, infatti, sono state pubblicate tutte le novità che coinvolgeranno il multiplayer classico e la modalità Zombies dell'ultimo capitolo dello sparatutto.

Ecco di seguito l'elenco completo dei contenuti in arrivo con la Stagione 2 di Call of Duty Vanguard:

Multiplayer

Nuove mappe: Gondola e Casablanca

Partite classificate (Beta)

Modalità Corsa alle armi con moto e carri armati (nel corso della Stagione 2)

Evento di San Valentino

Nuovo veicolo: Gamma (nel corso della Stagione 2)

Nuove specialità: Meccanico e Armeria

Zombies

Nuova mappa: Terra Maledicta

Nuovo nemico: Zaballa The Deceiver

Nuove arene: Corrupted Lands, Eastern Desert e Hall of Truth

Wonder Weapons: Decimator Shield e Ray Gun

Nuove quest della storia

Nuovo obiettivo: Sacrificio

Nuovo alleato: Vercanna The Last

Nuovo artefatto: Wand of the Wilds

A queste si aggiungono anche le armi gratis Whitley, KG M40 e Ice Axe (l'arma corpo a corpo in uscita nel corso della stagione) e il tris di operatori formato da Thomas, Anna e Gustavo.

Prima di lasciarvi alla roadmap, vi ricordiamo che l'ultimo update di COD Vanguard ha depotenziato i doppi shotgun.