COD Vanguard, la modalità Zombies avrà i Demoni: giovedì il reveal ufficiale

Dopo aver già anticipato l'imminente arrivo della skin di Ghostface come Operatore di Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War, Activision accoglie le festività di Halloween con l'imminente reveal della modalità Zombie di Call of Duty Vanguard, il prossimo capitolo premium della fortunata serie sparatutto in prima persona.

Dopo aver lavorato per circa un anno alla crescita della modalità Zombies di COD Black Ops Cold War, i ragazzi di Treyarch si sono affiancati a Sledgehammer Games per portare i non-morti anche in COD Vanguard. Al momento non abbiamo ancora ricevuto informazioni concrete al riguardo, tuttavia un recente tweet ci anticipa qualche interessante dettaglio.

Come potete osservare tramite il cinguettio riportato in calce, sembra proprio che i Demoni faranno la loro apparizione all'interno della nuova modalità Zombies di Call of Duty Vanguard, andando così ad allearsi con i più canonici zombie. Il reveal completo è ormai dietro l'angolo: giovedì 14 ottobre la modalità verrà finalmente approfondita da Activision e Treyarch.

Nell'attesa di saperne di più, sono stati svelati nuovi dettagli sulla Campagna di COD Vanguard e sui cinque eroi che impersoneremo durante questa nuova interpretazione del secondo conflitto mondiale. Per ulteriori approfondimenti sul titolo di Sledgehammer, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Call of Duty Vanguard.