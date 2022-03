COD Vanguard, multiplayer gratis per ben due settimane: ecco le date

Per la prima volta in assoluto nella storia del franchise, Activision ha deciso di rendere disponibile parte dei contenuti del multiplayer online di Call of Duty Vanguard completamente gratuiti per la durata di ben due settimane.

Disponibile dal 30 marzo al 13 aprile, la versione di prova offrirà ai giocatori l'accesso gratuito a una selezione di mappe e modalità multiplayer di Call of Duty Vanguard. Tra i contenuti inclusi in questa doppia settimana gratis abbiamo "una playlist multigiocatore diversificata con le mappe più popolari di Vanguard", come Shipment e Das Haus, come oltre a quelli aggiunti di recente, Casablanca e Gondola. Incluso nel pacchetto ci sarà anche una nuova modalità a obiettivi che si svolgerà in una grande mappa ambientata tra le Alpi, con veicoli nuovi e un unico grande obiettivo: conquistare tutte le basi per ottenere la vittoria.



Nonostante si sia confermato in varie regioni come il titolo più venduto in assoluto degli ultimi 12 mesi (negli USA nemmeno Elden Ring è riuscito a fare meglio), è noto come COD Vanguard non abbia soddisfatto le previsioni di vendita di Activision, e sembra che il publisher stia provando ad attirare potenziali acquirenti tramite questa iniziativa.

Secondo un report di Bloomberg, COD Modern Warfare 2 durerà due anni, con il prossimo capitolo della serie sparatutto che arriverà soltanto a fine 2024.