COD Vanguard: multiplayer gratis per una settimana, ecco le date

Pur confermandosi come uno dei titoli più venduti tra la fine del 2021 ad oggi, Call of Duty Vanguard ha offerto delle performance sul mercato deludenti per gli standard della serie sparatutto, con Activision che ha indicato l'ambientazione storica e la scarsa innovazione come gli elementi che hanno determinato il calo nelle vendite.

Il publisher e gli sviluppatori di Sledgehammer Games decidono di comune accordo di proporre un nuovo periodo di prova gratuito di Call of Duty Vanguard con cui attirare nuovi potenziali clienti. L'iniziativa si estende come di consuetudine al solo comparto multiplayer online dello shooter bellico, mentre la Campagna rimarrà accessibile esclusivamente previo acquisto del gioco completo.

Il periodo di prova gratuito del multiplayer di Call of Duty Vanguard avrà inizio domani, mercoledì 18 maggio a partire dalle ore 19:00 italiane, e terminerà martedì 24 maggio alle ore 18:00. Activision conferma che l'evento ad accesso gratuito includerà tutte le mappe e le modalità, inclusa la nuova mappa Mayhem della stagione 3, la modalità obiettivo su larga scala Arms Race, la popolare playlist Ship Haus e altro ancora. L'iniziativa sarà attiva sia su console che su PC.

Sulle nostre pagine trovate tutte le informazioni su Operazione Monarch di COD Warzone, l'evento con protagonisti Godzilla e King Kong su Caldera.