COD Vanguard multiplayer: nuovi video mostrano ricompense, killstreak e sfide

Ci separano ormai pochi minuti dal lancio della versione digitale di Call of Duty Vanguard, i cui server apriranno allo scoccare della mezzanotte. In attesa che ciò avvenga, sui social sono apparsi numerosi video che mostrano alcuni aspetti del multiplayer online.

Grazie all'account Twitter Charlie Intel, che si occupa solitamente di diffondere indiscrezioni sul gioco, possiamo osservare alcuni importanti menu di questa componente del gioco e, ad esempio, vedere ogni singola serie d'uccisioni presente nella versione finale. Un altro filmato, invece, si focalizza sulla schermata dedicata alle sfide, il cui completamento non solo permette di ottenere grosse quantità di punti esperienza, ma anche di sbloccare alcuni elementi per la personalizzazione del profilo come emblemi e biglietti da visita. Il terzo ed ultimo filmato si concentra infine sulla scia di ricompense che si possono ottenere avanzando di grado nel multigiocatore: in questo caso abbiamo i soliti 55 livelli che permettono di sbloccare specialità, armi, killstreak e potenziamenti da campo.

In attesa di proporvi la nostra recensione del gioco, vi ricordiamo che proprio qualche ora fa sono emersi in rete i primi dettagli sulla campagna single player di Call of Duty Vanguard. Avete già dato uno sguardo alla lista dei Trofei di Call of Duty Vanguard?