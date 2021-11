COD Vanguard, non solo i Giganti: in arrivo anche Indiana Jones e Captain America?

Decisamente a sorpresa, di recente la community dei dataminer sembra aver scovato una serie di riferimenti ad un evento a tema Attack on Titans in Call of Duty: Vanguard.

Tuttavia, sembra che quest'ultimo potrebbe non essere l'unica partnership dalla natura bizzarra in programma per il nuovo COD. Sempre stando a quanto segnalato dai dataminer attivi nello shooter di casa Activision, pare infatti che all'interno del codice di gioco siano presenti riferimenti a nientemeno che Captain America e Indiana Jones.

Come potete infatti verificare direttamente in calce a questa news, alcune stringhe di codice di Call of Duty: Vanguard sembrano fare riferimento alle due icone del fumetto e del cinema. Come se non bastasse, i dataminer si sono persino imbattuti in due artwork, raffiguranti proprio Captain America e Indiana Jones, entrambi in contesti connessi alla Seconda Guerra Mondiale. Una circostanza che ha portato la community ad ipotizzare che il team di sviluppo abbia in programma una ricca rassegna di eventi speciali per gli appassionati di COD.



Difficile al momento dire se tale ipotesi potranno o meno trovare conferma nel prossimo futuro. In attesa di eventuali annunci da parte di Sledgehammer Games, ricordiamo che l'ultima patch di Call of Duty: Vanguard ha risolto molti bug presenti nello shooter.