COD Vanguard non è più in risalto sul sito PlayStation dopo la vicenda Activision

La situazione attorno ad Activision ed al suo CEO Bobby Kotick sta creando un grosso polverone all'interno dell'industria videoludica. Non solo dipendenti e giocatori hanno manifestato il loro malcontento nei confronti delle azioni della compagnia, ma anche altri importanti colossi del gaming mostrano il proprio dissenso sulla vicenda.

Phil Spencer conferma che Xbox è pronta a rivedere i propri rapporti con Activision, ad esempio, ma il fatto non è passato inosservato nemmeno in casa PlayStation, con Jim Ryan di Sony scioccato da quanto sta accadendo in Activision. E una prima mossa da parte del colosso giapponese sembra già esserci stata all'interno del sito ufficiale PlayStation: nell'area legata al PS Store, infatti, Call of Duty Vanguard non è più riportato in primo piano com'era fino al giorno prima, e adesso la home si presenta rinnovata e senza nessuna menzione verso l'FPS bellico di Activision.

Bisogna precisare che Vanguard non è stato completamente rimosso dal sito, essendo al contrario ancora presente, tuttavia la mossa è stata fatta in modo tale da non tenerlo più in risalto in seguito alla vicenda ancora in corso legata al CEO della compagnia americana. La petizione per le dimissioni di Kotick come CEO di Activision ha superato le 1000 firme, e non è da escludere che possa crescere ulteriormente con il passare delle ore.