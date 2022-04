COD Vanguard: il numero 2 al mondo è un cheater, un video lo incastra

Soltanto pochi giorni fa vi abbiamo parlato di uno streamer colto in flagrante mentre utilizzava i cheat in Call of Duty Vanguard, ed ecco che una situazione analoga si è verificato con uno dei giocatori più abili della modalità classificata dello sparatutto.

Classificato attualmente come numero 2 al mondo nella modalità Ranked di Call of Duty Vanguard, "pplehx" ha accidentalmente mostrato l'utilizzo dei suoi cheat durante un match online. Come potete osservare tramite la clip riportata più in basso, sembra proprio che il giocatore e streamer avesse attivi durante la partita un wallhack, un cheat che consente di individuare la posizione degli avversari anche attraverso le pareti. In uno spezzone precedente della partita, lo streamer aveva persino fatto dell'ironia dopo aver eliminato un nemico attraverso un muro, affermando: "Sto sicuramente barando".

La Ranked Mode è la modalità competitiva di Call of Duty Vanguard, e segue le regole della Call of Duty Pro League per consentire ai giocatori di testare le loro abilità in previsione di un eventuale torneo competitivo. Sfortunatamente, al netto dell'introduzione dell'anti-cheat Ricochet, lo sparatutto ha ancora un serio problema con i cheat e alcuni giocatori stanno mettendo in ombra i professionisti utilizzando dei mezzi illeciti.

Recentemente, Activision ha confermato che Call of Duty abbandonderà la cadenza annuale e accoglierà il modello Always On.