COD Vanguard: il nuovo capitolo della serie sarà annunciato in Warzone?

Tramite l'impiego di numerosi team legati allo sviluppo della serie, Activision sta riuscendo a mantenere costante l'annualizzazione di Call of Duty. Se nel 2019 abbiamo avuto Modern Warfare, a fine 2020 è arrivato Cold War, con la nuova iterazione (presumibilmente curata da Sledgehammer) che dovrebbe debuttare a fine 2021.

Le mosse del publisher con Call of Duty Vanguard (nome ufficioso del nuovo episodio) potrebbero variare leggermente quest'anno, con la macchina del marketing che potrebbe attivarsi con qualche settimana di ritardo rispetto a quanto siamo abituati, stando a quanto suggerito da Robert Kostich di Activision.

Con l'avvento di Warzone, inoltre, le trovate pubblicitarie di COD avvengono direttamente all'interno del Battle Royale, ed è probabile che gli sviluppatori si inventeranno un qualche tipo di reveal in-game.

"Vogliamo concentrarci su questo con la community, focalizzarci sul viaggio insieme a loro. Come avete visto l'anno scorso, abbiamo fatto alcune cose interessanti con il reveal di Black Ops in Warzone. Queste sono le cose che vogliamo orchestrare e fornire alla nostra comunità, permettendo loro di scoprire Call of Duty nella loro stessa esperienza di gioco. Quell'aspetto è stato divertente per noi e per i nostri team di sviluppo. Il marketing sta cambiando all'interno di Call of Duty, il modo in cui induciamo la community a partecipare e a scoprire cose con noi. Potrebbe accadere in seguito, ma fa tutto parte di un programma più ampio per accompagnare la community in un viaggio divertente".

Ricordiamo che stasera si concluderà l'evento apocalittico di Call of Duty Warzone, al termine del quale potremo finalmente addentrarci a Verdansk '84, la nuova mappa che rappresenterà la definitiva integrazione di COD Black Ops Cold War.