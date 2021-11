COD Vanguard offende il Corano: Activision chiede scusa ai giocatori

Call of Duty Vanguard è ormai disponibile da alcuni giorni, e i giocatori non si sono lasciati scappare un particolare dettaglio che ha finito per offendere la comunità dei musulmani.

Come dimostrato dalle immagini che trovate più in basso, in una certa sezione della modalità Zombies di Call of Duty Vanguard sono presenti alcuni fogli sparsi per terra su cui il giocatore può passare sopra. Seppur inconsapevolmente, molti utenti si sono ritrovati a calpestare pagine del Corano, come fatto notare da alcune persone indignate su Twitter.

Activision e Sledgehammer sono rapidamente venuti a conoscenza della polemica, decidendo di intervenire chiedendo scusa ai giocatori che possano essersi sentiti coinvolti e offesi dalla vicenda. Gli sviluppatori hanno già rimosso il contenuto dalla modalità Zombies dello sparatutto bellico.

"Call of Duty è fatto per tutti", dichiara Activision. "Durante la scorsa settimana, sono stati inclusi nel gioco dei contenuti inappropriati nei confronti della comunità musulmana, ma sin da allora sono stati rimossi. Non sarebbero mai dovuti apparire nel gioco in quel modo. Ci scusiamo profondamente. Stiamo prendendo provvedimenti immediati perché una situazione del genere non si ripresenti in futuro".

