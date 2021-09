COD Vanguard, Open Beta gratis per tutti da oggi, anche senza preordine: orari e dettagli

Mentre gli appassionati di shooter hanno già potuto familiarizzare in libertà con le diverse Specialità in Call of Duty: Vanguard su console PlayStation, gli utenti Xbox e PC hanno sino ad ora avuto bisogno di un preordine per poter avere accesso alla fase di Beta del titolo.

Nel corso della serata odierna, tuttavia, le condizioni di accesso al contenuto subiranno una modifica importante. Con l'avvio della seconda fase dell'Open Beta di COD: Vanguard, infatti, Activision abiliterà l'accesso gratuito al contenuto da parte di tutti i videogiocatori. Su tutte le piattaforme, anche in assenza di preordine, sarà dunque possibile immergersi alla scoperta delle mappe multiplayer di Call of Duty: Vanguard.

L'appuntamento è in particolare fissato per la serata di oggi, sabato 18 settembre. L'orario di apertura dei server per la seconda fase di Open Beta è indicato per le 10 AM PT, corrispondenti alle ore 19:00 in punto del fuso orario italiano. A partire da questo momento, i giocatori attivi su Xbox One, Xbox Series X|S e PC potranno unirsi senza alcuna limitazione agli utenti PlayStation 4 e PlayStation 5, per scoprire l'offerta ludica confezionata da Sledgehammer Games e Activision. La sessione di Beta pubblica per Call of Duty: Vanguard avrà invece termine il prossimo lunedì 20 settembre, sempre alle ore 19:00 locali.