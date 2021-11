COD Vanguard: l'orrore Zombie ha inizio nel Cinematic Trailer tra demoni e nazisti

Mentre cresce la curiosità dei fan per il nuovo video di Warzone Pacific, Activision ci rituffa nelle atmosfere a tinte oscure della modalità Zombies di Call of Duty Vanguard per mostrarci un inquietante trailer in cinematica.

Sviluppata dal team di Treyarch parallelamente al lavoro svolto da Sledgehammer sulla Campagna di COD Vanguard, la modalità Zombies del prossimo kolossal FPS di Activision ci porterà a fronteggiare la minaccia rappresentata dalle legioni infernali evocate dagli alti gerarchi del regime nazista.

Il perno attorno al quale graviteranno le attività del nostro alter-ego sarà Wolfram Von List, l'Oberführer che stringerà un patto con un potente demone per scatenare una nuova ondata di terrore attraverso una schiera di creature non morte.

L'esperienza splatter horror che attende tutti i giocatori di COD Vanguard Zombies, quindi, promette di evolvere il gameplay dell'omonima modalità di Black Ops Cold War, con interventi che ne svecchieranno le meccaniche legate all'acquisizione degli equipaggiamenti e alle tattiche da attuare per abbattere i mostri al servizio della forza oscura evocata da Von List.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi ricordiamo che Call of Duty Vanguard è previsto al lancio per domani, venerdì 5 novembre, su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.