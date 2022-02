COD Vanguard, nuova patch disponibile: ecco il nerf per l'MP-40

Sledgehammer Games ha pubblicato un nuovo aggiornamento per Call of Duty Vanguard, con lo shooter ambientato nella Seconda Guerra Mondiale che va ad accogliere una serie di migliorie e correzioni tecniche con cui il team di sviluppo ha voluto rispondere alle segnalazioni e lamentele dei giocatori.

I cambiamenti più importanti riguardano con tutta probabilità le armi dello sparatutto, ed in primis il ribilanciamento dell'MP-40, una mitraglietta che sin dal lancio ha dominato la scena su Call of Duty Vanguard ma che adesso subisce un nerf. Sono stati inoltre introdotti numerosi fix per i bug legati alle bocche da fuoco del gioco:

MP-40 (mitraglietta) - Il progetto Rune ora sparerà i colpi Shadow Tracer come previsto.

Welgun (mitraglietta) - Risolto un problema che impediva la progressione dello sblocco dell'arma in Multigiocatore e Zombi.

Fucile anticarro Gorenko (fucile da cecchino) - Risolto un bug che causava l'equipaggiamento della mimetica atomica (Completista).

Ribilanciamento: MP-40 - Diminuzione della portata del danno.

Tra gli altri bug più rilevanti ora risolti troviamo anche quello che, a causa del lancio di un contro aereo spia, risultava impossibile utilizzare la bomba Rocket V-2 (sbloccabile dopo una serie di 25 kill). Per ulteriori dettagli vi rimandiamo alle patch notes complete. Ricordiamo che in questo fine settimana potete sfruttare i doppi XP in COD Vanguard.