COD Vanguard quanto pesa? Svelate le dimensioni su PS4, PS5, Xbox One e Series X/S

Le anticipazioni sul peso ridotto di COD Vanguard trovano conferma nella scheda confezionata da Activision per annunciare le dimensioni del file di installazione del kolossal sparatutto nelle sue versioni console per PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Il colosso videoludico statunitense riferisce che "grazie alla nuova tecnologia di streaming delle texture, le dimensioni del file d'installazione di Vanguard al momento del lancio sarà significativamente inferiore rispetto a quella delle precedenti versioni di Call of Duty", con una differenza quantificabile tra il 30% e il 50% in base alla piattaforma.

Su console, COD Vanguard richiederà il download di un quantitativo di GB significativamente inferiore proprio in ragione dell'adozione di questa nuova tecnologia di compressione in streaming delle texture. Eccovi allora le dimensioni stimate del file da scaricare e dello spazio richiesto per installare il gioco sull'hard disk della propria piattaforma d'elezione.

PlayStation 5: 64,13 GB di download | 89,84 GB di spazio richiesto

di download | di spazio richiesto PlayStation 4: 54,65 GB di download | 93,12 GB di spazio richiesto

di download | di spazio richiesto Xbox Series X/S: 61 GB di download | 61 GB di spazio richiesto

di download | di spazio richiesto Xbox One: 56,6 GB di download | 56,6 GB di spazio richiesto

Activision ricorda inoltre che i giocatori potranno gestire lo spazio di archiviazione e ridurre le dimensioni del file d'installazione sia durante che dopo la fase di precaricamento. Su PC, il preload di COD Vanguard avrà ufficialmente inizio il 2 novembre: nei prossimi giorni l'azienda americana condividerà tutte le informazioni sullo spazio di installazione di Call of Duty Vanguard e sulle specifiche Minime, Consigliate, Competitive e Ultra 4K del kolossal sparatutto in uscita il 5 novembre.