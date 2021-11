COD Vanguard: la prima playlist 24/7 è dedicata alla folle mappa Das Haus

A pochi giorni di distanza dall'arrivo sugli scaffali di tutti i negozi di Call of Duty Vanguard, il team di sviluppo ha aggiornato per la prima volta le playlist del comparto multiplayer online e ne ha inserita una decisamente interessante.

Nel menu principale del multigiocatore si può infatti selezionare Das Haus 24/7, ovvero la playlist grazie alla quale si può giocare sempre e solo nella mappa omonima e in modalità diverse, tra le quali troviamo Deathmatch a squadre e Uccisione confermata. Tale decisione del team di sviluppo è stata particolarmente apprezzata da parte dei giocatori: Das Haus è infatti una mappa molto piccola e, proprio come in Shipment (che arriverà a breve con un update gratuito), è possibile effettuare tantissime uccisioni in sequenza e completare molto più agilmente le varie sfide legate alle mimetiche delle armi. Insomma, se volete dedicarci a del sano farming, questa potrebbe essere l'occasione perfetta.

