COD Vanguard: presto vedremo in azione la campagna e Warzone Pacific

Siete curiosi di scoprire maggiori dettagli su Call of Duty Warzone Pacific o sulle tre modalità principali di Call of Duty Vanguard? Sappiate allora che in un evento in streaming fissato per il prossimo giovedì 4 novembre 2021 sarà possibile vedere in movimento il nuovo capitolo dello sparatutto.

Il World Premiere Event di Call of Duty Vanguard inizierà nella notte tra mercoledì e giovedì, alle ore 2:00 del fuso orario italiano. Il primo appuntamento, della durata di circa mezz'ora, è interamente dedicata alla campagna single player dello shooter Sledgehammer. Alle 2:30 sarà la volta del Multiplayer Showdown durante il quale si sfideranno LILS e BIGS, mostrando al pubblico la versione finale del comparto competitivo del titolo. L'ultimo panel, che si terrà alle 4:00 di notte, vedrà protagonisti i Migos con una performance in diretta. Sebbene non vi siano appuntamenti dedicati, il banner dell'evento conferma che sarà possibile dare una prima occhiata sia alla nuova modalità Zombies che a Warzone Pacific e alla mappa Caldera, in arrivo con la Stagione 1.

Sapevate che la main quest di COD Vanguard Zombies non sarà disponibile al day one? Sulle nostre pagine trovate inoltre i requisiti per giocare COD Vanguard su PC a 4K e a 60fps.