COD Vanguard: un Q&A svela tanti dettagli su storia e gameplay di Zombies

Il sito ufficiale di Call of Duty Vanguard si è appena aggiornato con un corposo post nel quale gli sviluppatori di Treyarch, i quali si sono occupati della nuova modalità Zombies, svelano tutti i segreti di questa componente dello sparatutto in arrivo tra pochi giorni.

La storia di Zombies in COD Vanguard ci narrerà le vicende precedenti a quelle di Black Ops Cold War e ci permetterà di approfondire i legami tra gli umani e i signori dell'Etere Oscuro. Non a caso scopriremo come il comandante delle SS, Wolfram Von List, si sia affidato proprio a queste mostruose creature per trionfare nella Seconda guerra mondiale con il Terzo Reich. Per contrastare una simile minaccia, il nostro gruppo appartenente alle Forze Speciali si alleerà anch'esso con l'Etere Oscuro e proverà a fermare sia i nazisti che le mostruosità provenienti dall'universo parallelo. A ricoprire la figura di villain sarà l'Oberführer Von List, comandante del battaglione delle SS Die Wahrheit la cui passione per gli oggetti mistici gli ha consentito di stringere un forte legame con un antico signore dell'Etere oscuro, Kortifex l'Immortale. Von List è inoltre in grado di riportare in vita i morti e sta tentando di creare un esercito di nazi-zombie. Nel corso dell'avventura ci imbatteremo anche in altri pericolosi esseri dell'Etere Oscuro che però saranno nostri alleati nella lotta a Kortifex. Tra questi troviamo Norticus Il conquistatore, Saraxis l'Oscura, Inviktor il Distruttore e Bellekar l'Arcanista. L'interazione con questi esseri dovrebbe funzionare in maniera simile ai vecchi potenziamenti da campo e, ad esempio, Inviktor permetterà di evocare una letale spada e di attivare gli anelli di fuoco.

Per quello che riguarda la struttura di gioco, pare che Treyarch abbia apportato piccole modifiche alla modalità classica, rendendola un ibrido tra l'esperienza a round e quella a fasi di Epidemia. Le partite iniziano a Stalingrado in un'area nella quale sono accessibili alcuni power-up, ma per accedere alle risorse più preziose ed espandere la mappa occorre entrare in uno dei portali che attivano obiettivi di tre tipi diversi: Blitz, Trasmissione e Raccolta. Proprio come in Black Ops Cold War, la riuscita di un obiettivo consente di ottenere preziosi oggetti da investire in potenziamenti permanenti e diventare sempre più forti. La durata della partita è potenzialmente infinita, ma torna la possibilità di richiamare un'estrazione per aumentare la ricompensa finale ed evitare la morte.

In attesa di saperne di più, vi rimandiamo al reveal trailer di Call of Duty Vanguard Zombies, che sarà disponibile dal prossimo 5 novembre 2021 in tutte le copie del gioco.