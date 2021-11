COD Vanguard, ecco la recensione con voto: come se la cava lo shooter?

Con il debutto di Call of Duty: Vanguard, la storica serie sparatutto di casa Activision ha fatto il suo consueto ritorno a cadenza annuale sul mercato videoludico. Ma come se la cava questa volta il nuovo shooter?

La nostra Redazione ha avuto modo di raccontarvi le sue prime impressioni sul gioco all'interno della ricca recensione della campagna single player di Call of Duty: Vanguard. Una componente del gioco che ha tuttavia fortemente deluso il nostro Francesco Fossetti, che ne ha evidenziato le mancanze sul fronte narrativo, contenutistico e di gameplay.



A distanza di alcuni giorni, siamo finalmente pronti per esprimere il nostro parere anche sul comparto multigiocatore del nuovo COD. Tra Zombie e modalità multigiocatore più o meno tradizionali, siamo dunque ritornati sullo sparatutto Activision per offrire la recensione del multiplayer di COD: Vanguard. A questo punto, è dunque giunto il momento di tirare le fila, per riassumere il nostro giudizio complessivo sull'offerta ludica proposta dalla nuova iterazione della saga shooter.

Per ogni dettaglio in merito, non vi resta dunque che dedicarvi alla visione della video recensione dedicata a Call of Duty: Vanguard. Come di consueto, trovate il filmato direttamente in apertura a questa news, ma anche sul Canale YouTube di Everyeye.