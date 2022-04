COD Vanguard riceve l'Anti-Cheat Ricochet: bannati altri 54 mila cheater da Warzone

Activision annuncia con una punta d'orgoglio che a partire da oggi 26 aprile il sistema Anti-Cheat kernel-level Ricochet, che già protegge Call of Duty Warzone Pacific da diversi mesi, è disponibile anche nella versione PC di Call of Duty Vanguard.

Questa release globale include tutti gli aggiornamenti che Team Ricochet ha apportato ai driver fin da quando il sistema anti-cheat è stato reso disponibile per Warzone, più una serie di nuovi aggiornamenti esclusivi. Il funzionamento di questi ultimi verrà analizzato e testato a fondo, dopodiché verranno implementati anche nel free-to-play con l'obiettivo di equiparare il livello di protezione dei titoli. "Si tratta di un passo necessario per apportare aggiornamenti significativi al nostro sistema anti-cheat e minimizzare eventuali problemi riscontrati dai giocatori", ha spiegato lo studio di sviluppo.

A partire da oggi, qualsiasi provvedimento di sicurezza risultante in un ban si rifletterà nelle classifiche di ciascun gioco di Call of Duty. In altre parole, gli utenti che verranno sospesi per aver utilizzato dei trucchi saranno eliminati dalle classifiche. Prosegue inoltre l'impiego della tecnica del Cloaking, grazie alla quale i giocatori che fanno uso di trucchi non possono vedere i nemici nel mondo di gioco. Personaggi, proiettili e perfino gli effetti sonori generati dagli utenti corretti non sono rilevabili dai cheater. I giocatori corretti, invece, possono vedere quelli scorretti colpiti dal Cloaking e attaccarli.

Activision ha approfittato dell'arrivo di Ricochet in COD Vanguard per aggiornarci sulla conta degli utenti bannati. Dallo scorso 19 marzo, giorno in cui è stata annunciata la chiusura di massa di oltre 90.000 account di Call of Duty Warzone, sono stati bannati altri 54 mila account. I ban, precisiamo, vengono effettuati ogni giorno, ma vengono annunciati solamente dopo determinati periodi di tempi. Adesso anche i cheater di Vanguard hanno i giorni contati.