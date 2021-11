COD Vanguard: scoperto un accessorio per le armi incredibilmente forte

Sono trascorsi solo pochi giorni dal lancio di Call of Duty Vanguard e pare che la community abbia già individuato un accessorio per le armi che, se montato, permette di ottenere risultati incredibili.

Ci riferiamo nello specifico al gadget che prende il nome di Vitale, il quale può essere applicato alla maggior parte delle bocche da fuoco disponibili in Call of Duty Vanguard, a patto ovviamente di averlo prima sbloccato raggiungendo un determinato livello esperienza dell'arma. Ma perché tale accessorio è così forte? La risposta è molto semplice: quanto un'arma monta Vitale, infatti, la hitbox che consente di infliggere un colpo critico (quindi la testa) aumenta di dimensioni, consentendo così ai giocatori di eliminare con relativa semplicità gli avversari sparando verso la parte superiore del busto. Se siete in possesso del gioco, sappiate che Vitale si ottiene al livello 50 di ciascuna arma e che fareste meglio ad utilizzarlo il prima possibile. L'incredibile efficacia di questo oggetto potrebbe presto spingere il team di sviluppo a renderlo meno utile tramite la pubblicazione di una patch.

In attesa di scoprire come si comporterà Sledgehammer, vi ricordiamo che è arrivata la prima playlist 24/7 di Call of Duty Vanguard. Avete già letto la nostra recensione di COD Vanguard?