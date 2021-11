COD Vanguard: Shipment arriva con la playlist 24/7

Oggi è arrivato il primo aggiornamento di rilievo diCall of Duty Vanguard, grazie al quale è stata introdotta la prima mappa aggiuntiva dello sparatutto in prima persona Activision, ovveroShipment.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di una mappa storica della serie che è stata rivisitata dal punto di vista estetico per non stonare con tutte le altre arene di Vanguard. Ma perché è una delle mappe più apprezzate dal pubblico? La risposta è molto semplice: perché le sue dimensioni ridotte e l'elevato numero di giocatori al suo interno rendono ogni partita incredibilmente movimentata e permettono di effettuare grossi quantitativi di eliminazioni in poco tempo. Non a caso, questa mappa viene sfruttata dai giocatori di COD per portare a termine le complesse sfide legate alle mimetiche delle armi. A tal proposito, è possibile approfittare della presenza di una nuova playlist, Shipment 24/7, la quale permette di giocare sempre e solo in questa mappa ma in modalità che variano di continuo.

Se volete provare questa mappa ma non avete ancora il gioco, sappiate che nei prossimi giorni arriverà il primo weekend di prova gratuito di COD Vanguard. Sapevate che il 90% delle copie di COD Vanguard vendute su Xbox sono digitali?