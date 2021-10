COD Vanguard: anche Shipment tra i contenuti gratis post-lancio

Siamo sempre più vicini al debutto di Call of Duty Vanguard e, per aumentare l'hype dei giocatori, Activision ha deciso di svelare al pubblico i contenuti gratuiti in arrivo nelle settimane successive al lancio.

Nello specifico, il team di sviluppo ha pubblicato un'immagine che conferma quelli che saranno i contenuti in uscita per tutti i possessori dello sparatutto nel periodo compreso tra la data d'uscita e l'inizio della Stagione 1. La principale novità di questo periodo è la mappa aggiuntiva che prende il nome di Shipment, la quale è una delle preferite di tutti i giocatori della serie, poiché le sue dimensioni ridotte permettono di eliminare numerosi nemici e completare senza particolari problemi anche le sfide più complesse.

Ecco di seguito il calendario degli eventi:

• 5 novembre: data d'uscita di COD Vanguard

• 17 novembre: arriva la mappa Shipment

• 18 novembre: parte l'Operazione Flashback in COD Warzone

• 24 novembre: arrivano i primi indizi sulla nuova mappa di COD Warzone a Verdansk

• 30 novembre: la fine di Verdansk

• 2 dicembre: inizia la Stagione 1 con la mappa Caldera di Warzone (solo per i possessori di Vanguard)

• 3 dicembre: COD Warzone Pacific è disponibile per tutti i giocatori

Con la Stagione 1 arriveranno poi nuove armi, nuove mappe multiplayer e un aggiornamento della modalità Zombies di cui non si conoscono ancora i dettagli specifici.

Sapevate che Call of Duty Warzone cambierà nome con l'uscita di Vanguard? Di recente sono state inoltre svelate le dimensioni di COD Vanguard su PS4, PS5, Xbox One e Series X/S.