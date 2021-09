COD Vanguard: Sledgehammer annuncia i cambiamenti in arrivo dopo la Beta

Sledgehammer Games sta facendo tesoro dei feedback ricevuti dai giocatori che hanno avuto modo di provare la Beta di Call of Duty Vanguard, il nuovo capitolo della serie atteso per il 5 novembre 2021 su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One.

Stando a quanto comunicato via Twitter da Charlie Intel, gli sviluppatori hanno già preparato una lista di elementi che verranno aggiornati o modificati in vista del lancio del gioco completo. Verranno ad esempio modificati i punti di respawn in alcune mappe e diminuita la luminosità del sole, ritenuta troppo forte da molti giocatori. Anche l'efficacia dei cani d'assalto verrà resa più equilibrata, e gli autori punteranno inoltre a migliorare aspetti in termini di audio e bilanciamento delle armi. Promesse infine delle migliorie tecniche volte a rendere le visuali molto più curate. Sledgehammer ricorda inoltre che la versione definitiva di Vanguard offrirà molte più armi, mappe e modalità in gioco rispetto a quelle viste nella Beta.

Nei giorni di prova diversi utenti hanno segnalato la presenza di bug e glitch: sebbene nessuna comunicazione in merito sia stata fornita, è probabile che il team sia al lavoro anche per risolvere le problematiche tecniche emerse in tempo per il lancio. Tra le altre problematiche riscontrate, la Beta di COD Vanguard è stata invasa dai cheater, e questo nonostante i ban permanenti già attuati in precedenza da Activision. Passando a note più allegre, avete visto le mappe più iconiche di Call of Duty in formato LEGO?