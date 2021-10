COD Vanguard, Sledgehammer Games si espande: nuovo studio nel Regno Unito

Sledgehammer Games è alle prese con i ritocchi finali di Call of Duty Vanguard, il nuovo episodio della serie atteso su PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One il prossimo 5 novembre 2021, e che riporterà i fan della serie Activision nella Seconda Guerra Mondiale.

Gli sviluppatori hanno pubblicato il video della modalità Zombies di COD Vanguard, e sono inoltre al lavoro su alcuni cambiamenti al gameplay di COD Vanguard dopo la Beta, ma a quanto pare le sorprese non sono ancora finite. La software house americana ha infatti annunciato l'apertura di un nuovo studio con sede a Guildford, nel Regno Unito, che andrà ad unirsi ai team già stabiliti a San Fransico, Toronto e Melbourne per la realizzazione di futuri capitoli di Call of Duty e per fornire supporto ad altri progetti in cantiere presso Activision.

"Sono davvero emozionato all'idea di portare il nostro brand in UK, assieme all'incredibile franchise su cui stiamo lavorando", dice Andy Wilson, COO di Sledgehammer Games, che aggiunge: "Si tratta di un'altra opportunità nel nostro piccolo di far crescere l'industria videoludica, in un luogo dove c'è un gran numero di talentuosi sviluppatori". Alle sue parole si aggiungono quelle di Liz Wyle, general manager di Sledgehammer UK, che si dice fiduciosa sul fatto che il nuovo gruppo di lavoro sarà composto da autori di grande qualità: "Guildford ha una lunga storia riguardo lo sviluppo di videogiochi, e di conseguenza ci sono numerosi talenti d'alto profilo e una comunità di sviluppatori sia qui che nelle cittadine circostanti. Siamo inoltre molto vicini a Londra, ancora più ricca di talenti".

Sledgehammer guarda quindi con ottimismo verso il futuro, in attesa di scoprire cosa riserverà all'azienda una volta terminati i lavori su COD Vanguard.