COD Vanguard, Sledgehammer in pausa: il supporto riprende la prossima settimana

Mentre anche COD: Vanguard viene travolto dal caso Activision, il team di sviluppo ha un messaggio per la community di videogiocatori attiva nel suo nuovo shooter.

Dalle pagine dell'account Twitter ufficiale di Sledgehammer, arriva infatti la comunicazione che potete visionare direttamente in calce a questa news. Con il cinguettio, la software house garantisce al pubblico di essere determinata a proseguire con le attività di supporto a Call of Duty: Vanguard, con l'obiettivo di rendere lo sparatutto più ampio e in grado di offrire un'esperienza ludica più rifinita.

Allo stesso tempo, tuttavia, Sledgehammer vuole anche tutelare il benessere dei propri sviluppatori, conservando un ambiente lavorativo positivo ed accogliente. Per questa ragione, leggiamo, le comunicazioni da parte del team saranno temporaneamente sospese. Sledgehammer tornerà ad essere pienamente operativa nel corso della prossima settimana, sino alla quale i dipendenti avranno la possibilità di prendersi una pausa dall'intenso processo di creazione di Call of Duty: Vanguard. Non appena rientrati a lavoro, gli autori hanno in programma di condividere le prime informazioni sui piani previsti per la Stagione 1 del nuovo COD.



Tra le tematiche più calde degli ultimi giorni, lo ricordiamo, troviamo proprio la frequenza di crash imprevisti per Call of Duty: Vanguard, una problematica sulla quale Sledehammer sta lavorando.