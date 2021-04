COD Vanguard sostituito dalla Multiplayer Remastered di Modern Warfare 2?

Non c'è pace per il capitolo 2021 di Call of Duty, che secondo i rumors dovrebbe intitolarsi Vanguard e offrire nuovamente uno scenario ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Nuove voci di corridoio adesso ipotizzano che il titolo potrebbe essere sostituito da un vecchio episodio della serie.

Nello specifico, sembra che Activision intenda pubblicare per quest'anno una versione rimasterizzata del Multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare 2, il titolo sviluppato da Infinity Ward nel 2009, del quale nel 2020 è stata riproposta la sola Campagna (per tutti i dettagli eccovi la nostra recensione di Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered). Ad avanzare l'ipotesi e l'account Twitter WarzoneNewz, che riporta la possibilità che Activision voglia rinviare al prossimo anno il capitolo inedito di quest'anno e sostituirlo con il ritorno dell'apprezzata modalità Multiplayer di Modern Warfare 2, che riceverebbe un trattamento analogo a quello avuto dalla componente Single Player lo scorso anno.

Si tratta tuttavia di rumors non confermati che vanno dunque presi con le pinze. Ma è comunque l'ennesima voce negativa attorno al capitolo del 2021 che si aggiunge a quelle degli scorsi giorni: in precedenza il leaker Tom Henderson aveva riportato che Call of Duty Vanguard era un disastro, notizia alla quale si è poi aggiunta la possibilità che Call of Duty Vanguard potrebbe non uscire nel 2021. Troppe sono le voci che lasciano intendere una situazione tutt'altro che rosea per il nuovo capitolo in termini di sviluppo: non resta che attendere conferme ufficiali da parte di Activision e capire come sarà il 2021 per lo storico franichise bellico.