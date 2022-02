COD Vanguard Stagione 2: in arrivo il multiplayer classificato, ecco la data della Beta

Il multiplayer classificato sta finalmente per sbarcare in Call of Duty Vanguard. L'atteso aggiornamento arriverà nel corso delle prossime settimane, ma sarà intanto possibile provarlo in Beta il prossimo 17 febbraio 2022, esattamente tre giorni dopo l'arrivo della Stagione 2 di Call of Duty Vanguard.

Tra le modalità multiplayer in arrivo troviamo le competitive 4 vs 4 CDL Hardpoint, CDL Search & Destroy e CDL Control, che avranno le stesse armi, impostazioni e mappe utilizzate nella Call of Duty League. Nelle partite multiplayer classificate tutti i giocatori avranno accesso allo stesso tipo di risorse ed armi, in modo così da garantire sfide equilibrate con analoghe possibilità per ogni partecipante. Arriveranno inoltre i rating di abilità stagionali, le divisioni ed i tiers, e sarà possibile a divisione e il livello di abilità di qualunque giocatore, sebbene tali dati verranno poi azzerati all'inizio di ogni nuova stagione.

Il multiplayer classificato offrirà anche obiettivi da portare a termine e ricompense esclusive che potranno essere utilizzate all'interno sia di COD Vanguard che di COD Warzone, mentre al termine di ogni stagione gli utenti verranno premiati con degli emblemi animati per celebrare la posizione raggiunta nella Skill Division. Infine, non mancheranno anche dei Ladder Event utili per velocizzare la progressione tra i vari livelli.

La Beta del multiplayer classificato permetterà di avere un assaggio concreto di tutte le novità pensate da Activision per il futuro prossimo di Vanguard, in attesa dell'arrivo della versione definitiva nelle settimane successive. Per quanto riguarda il franchise, Call of Duty Modern Warfare 2 e Warzone 2 sono stati confermati: entrambi i progetti saranno realizzati da Infinity Ward.