COD Vanguard Stagione 2 Reloaded: l'update è disponibile, tutte le novità

La Stagione 2 Reloaded non prenderà il via prima di domani 23 marzo, ma intanto i ragazzi di Sledgehammer Games hanno già pubblicato il nuovo aggiornamento contenutistico per Call of Duty Vanguard.

Le novità sono molteplici, ma tra di esse spicca senza ombra di dubbio la nuova modalità 12vs12 con veicoli Arms Race, che si svolge in una mappa di grandi dimensioni nuova di zecca denominata Alpi. Per poter vincere e dominare la squadra avversaria, i giocatori devono catturare tutte le basi dell'area. Nel mentre, possono costruire il proprio loadout spendendo il denaro accumulato con le eliminazioni e il completamento degli obiettivi. Non meno rilevante l'aggiornamento della Modalità Competitiva: introdotta in versione Beta all'inizio della Stagione 2 di Call of Duty Vanguard, adesso offre 250 Skill Division, le classifiche, nuove ricompense e un miglioramento dei menu e dei party.

Call of Duty Vanguard | Tutte le novità della Stagione 2 Reloaded

Una nuova modalità 12vs12 con veicoli (Arms Race) in una nuova mappa di grandi dimensioni (Alpi)

Nuovi veicoli: motocicletta, CD12 Transport e carro armato Sherman

Un nuovo Operatore giocabile, Gustavo dos Santos

Nuova arma: Armaguerra 43

Ranked Play: Top 250 Skill Division, Classifiche e nuove ricompense per la Modalità Classificata

Zombies: nuovi Coventans, la funzione di pausa nei server dedicati e altri aggiornamenti

Nuovo Pacchetto Pro, Boston Breach Team Pack e bundle

Una nuova Calling Card gratis con la bandiera ucraina

Per celebrare l'aggiornamento di mezza stagione, dal 25 al 28 marzo sarà attivo il raddoppio dei punti esperienza per Operatori, Giocatori, Armi, Clan e Battle Pass. Inoltre, il trailer allegato in apertura di notizia rivela che dal 30 marzo fino al 13 aprile sarà possibile giocare gratis.

Per quanto riguarda Call of Duty Warzone, l'update della Stagione 2 Reloaded è previsto per le ore 17:00 di domani 23 marzo. In calce trovate la roadmap completa.