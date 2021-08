COD Vanguard: la Stagione 5 di Warzone nasconde il primo teaser del prossimo capitolo

L'attesa per l'annuncio di Call of Duty Vanguard è davvero alle stelle e i videogiocatori sono in costante attesa di nuovi indizi da parte di Activision. Sembra però che le cose si stiano smuovendo e, a distanza di poche ore dal primo teaser, ecco che arriva un altro importante indizio direttamente dalla Stagione 5 di Call of Duty Warzone.

Ad alcuni giocatori è infatti accaduto qualcosa di singolare all'interno del free to play ed è bastato poco tempo affinché i video di tale evento facessero il giro del web. Il filmato al quale ci stiamo riferendo mostra un'animazione di vittoria davvero speciale: mentre i quattro membri che sono riusciti ad aggiudicarsi il primo posto nel match stanno salendo sull'elicottero, l'ultimo della fila viene colpito alla testa da un abile cecchino. Pochi istanti dopo si vede una donna con un abito da soldato e un fucile risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Si tratta quindi di un primo segnale dell'arrivo di COD Vanguard, i cui contenuti dovrebbero invadere anche il battle royale. Non a caso gli ultimi rumor vogliono che la mappa di COD Warzone stia per cambiare e non è da escludere che entro l'anno si combatterà nel passato.

Prima di lasciarvi al filmato del primo teaser in game, vi ricordiamo che di recente è spuntata online la possibile data d'uscita di Call of Duty Vanguard.