COD Vanguard, Standard e Ultimate Edition presto in preordine: tutti i dettagli e i bonus

Il trailer con la data d'uscita di COD Vanguard dà ufficialmente inizio al valzer di informazioni sui contenuti del kolossal sparatutto di Activision, ivi compresi i dettagli sulle offerte riservate a chi acquisterà il titolo nelle sue diverse edizioni digitali e retail.

Il piano delineato dall'azienda statunitense per la commercializzazione internazionale e multipiattaforma di Call of Duty Vanguard descrive i numerosi bonus previsti per chi effettuerà il preordine dello sparatutto di Sledgehammer nelle edizioni Standard o Ultimate.

Senza indugiare oltre, eccovi tutti i contenuti da riscattare effettuando la prenotazione della Standard Edition di COD Vanguard su Battle.net, sugli store digitali delle console PlayStation e Xbox e presso i rivenditori aderenti all'iniziativa:

Call of Duty Vanguard Standard Edition - bonus preordine

Accesso anticipato alla Beta Aperta

Bundle Maestria Raid notturno da utilizzare immediatamente in Call of Duty Black Ops Cold War e Call of Duty Warzone

da utilizzare immediatamente in Call of Duty Black Ops Cold War e Call of Duty Warzone Operatore Artur Kingsley - in arrivo in futuro su Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone

- in arrivo in futuro su Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone L'opportunità di pre-caricare il gioco prima del lancio

Pacchetto Armi Prima linea (2 Progetti arma)

(2 Progetti arma) 5 ore di PE arma doppi

Tutti questi bonus saranno riscattabili anche dagli acquirenti della Ultimate Edition di COD Vanguard, in aggiunta al Pacchetto Task Force (3 skin operatore e 3 Progetti arma con colpi traccianti), al Bundle Battle Pass (1 Battle Pass stagionale + 20 salti di livello) e ad un boost ulteriore con cinque ore di Punti Esperienza doppi.

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che Call of Duty Vanguard è previsto in uscita per il 5 novembre su PC, PS4, Xbox One, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Qualora ve la foste persa, eccovi la nostra anteprima su storia e gameplay di COD Vanguard a cura di Alessandro Bruni.