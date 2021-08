COD Vanguard si svela: il lungo video gameplay della campagna ci porta a Stalingrado

Activision ha sfruttato lo spazio offerto dall'Opening Night Live presentato da Geoff Keighley in occasione della GamesCom 2021 per mostrare per la prima volta il gameplay di Call of Duty Vanguard, il nuovo capitolo premium della serie sparatutto "concepito per le console next-gen" che ci porterà nuovamente a vivere il secondo conflitto mondiale.

Prima di lanciare il lungo filmato di gameplay, ci viene confermata la presenza di Laura Bailey all'interno del cast del kolossal. La nota attrice, nota per aver interpretato Abby in The Last of Us Parte II e per tanti altri ruoli nell'industria videoludica, vestirà qui i panni di Polina, protagonista del video che vi abbiamo riportato in cima alla notizia.

La sessione di gioco ci porta per le strade di Stalingrado, dove andremo ad affrontare una serie di nemici in modalità stealth. Avremo dunque la possibilità di neutralizzare i soldati alle loro spalle, ma naturalmente potremo sempre scegliere di affidarci alle nostre bocche da fuoco. Il level design delle ambientazioni presenta numerose opportunità per arrampicarsi sui muretti, variare il proprio percorso e cogliere di sorpresa gli avversari. L'ultima sezione di quanto mostrato procede a ritroso nel tempo e ci mostra il lato più spettacolare di Call of Duty Vanguard nel corso di un bombardamento aereo subito dalla nostra protagonista e dai suoi commilitoni.

Lasciandovi alla visione vi ricordiamo che Call of Duty Vanguard sarà disponibile dal 5 novembre su PC, PS5, Xbox Series X|S, PS4 e Xbox One. Su console PlayStation è già disponibile il preload dell'Alpha dedicata alla modalità Champion Hill. Per ulteriori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Call of Duty Vanguard.