COD Vanguard, svelata la lista dei Trofei: citazione a un iconico meme della serie

Il debutto sul mercato di Call of Duty Vanguard è ormai dietro l'angolo: dal 5 novembre 2021 si torna sui campi di battaglia creati da Sledgehammer Games per vivere una nuova storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale.

Sappiamo già che la main quest di COD Vanguard Zombies non sarà disponibile al lancio, ma ciò non toglie che il titolo prodotto da Activision sarà comunque piuttosto ricco di contenuti già dal day one. E in tal senso anche la lista degli Obiettivi, già trapelata online, si dimostra discretamente corposa: sono in totale 43 (44 contando il Trofeo di Platino su PlayStation) gli Obiettivi da sbloccare nel nuovo FPS, distribuiti tra le varie modalità di gioco quali Campagna, Multiplayer e Zombies.

La lista comprende trofei abbastanza classici, come ad esempio completare la storia o raggiungere il livello 55 d'esperienza online, passando poi per un totale di 10.000 non-morti uccisi nella relativa modalità. E non mancano anche obiettivi dai nomi assai creativi che citano con un pizzico d'ironia il passato della serie: uno di questi è intitolato semplicemente "F" e si ottiene morendo per l'esplosione troppo ravvicinata di una granata lanciata dal giocatore stesso. Si tratta di un chiaro riferimento al meme "Press F to pay respects" generato da una scena di Call of Duty Advanced Warfare, l'episodio del 2014 che include la scena di un funerale dove i giocatori sono chiamare a rendere omaggio a un personaggio del gioco premendo (su PC) il tasto F. La scena scatenò l'ilarità di critica e pubblico, divenendo ben presto un fenomeno di Internet.

Se siete interessati, la lista completa dei Trofei del nuovo COD spiega anche come ottenerli tutti. In attesa della recensione potete intanto leggere le nostre impressioni sul multiplayer di COD Vanguard in modo così da avere già una prima idea su cosa aspettarvi dal prossimo 5 novembre su PC e console PlayStation e Xbox.