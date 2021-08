COD Vanguard: i nuovi teaser ci portano in Russia e Nord Africa

Si continua anche oggi a parlare dei teaser di Call of Duty Vanguard, dal momento che Activision sta inviando dei brevi filmati agli influencer in giro per il mondo con l'obiettivo di svelare lentamente nuove informazioni sul prossimo capitolo della serie.

Se il primo teaser ufficiale di Call of Duty Vanguard mostrava le immagini del fronte occidentale, nel corso delle ultime ore sono spuntati online altri due teaser che ci portano al fronte orientale e in Nord Africa. Sembrerebbe quindi che il team di sviluppo non voglia proporre un'unica ambientazione nel nuovo gioco e dovremmo aspettarci mappe e missioni in giro per il mondo. Ad accendere la curiosità dei fan è però un dettaglio presente in entrambi i teaser: una toppa con su scritto "Task Force Vanguard" e probabilmente legata in qualche modo alla Task Force 141, gruppo che abbiamo conosciuto nei vari capitoli di Modern Warfare. Tutto ciò potrebbe quindi suggerire la presenza di collegamenti in termini di storia con altri episodi di Call of Duty.

Con l'arrivo di tutte queste informazioni è improbabile che l'attesa sia ancora lunga prima della conferma del reveal, il quale dovrebbe essere fissato al prossimo 19 agosto 2021. Nel frattempo vi ricordiamo che a suggerire l'imminente annuncio di COD Vanguard è anche Warzone, la cui nuova animazione di vittoria sta incuriosendo i fan.