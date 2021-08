COD Vanguard: il primo teaser ufficiale sembra confermare i leak

Pare che il lungo silenzio di Activision sul prossimo capitolo di Call of Duty stia per terminare e che l'annuncio di Vanguard sia ormai imminente. In seguito all'ondata di leak a tema COD Vanguard, ecco che arrivano anche i primi teaser ufficiali.

L'azienda ha infatti inviato ad uno YouTuber e streamer inglese chiamato MrDalekJD il primo teaser, il quale è stato prontamente ripubblicato su Twitter. Come potete vedere nel post qui sotto, il brevissimo filmato non contiene informazioni di rilievo sul gioco, ma le immagini mostrate sembrano confermare che il gioco sarà ambientato nel corso della Seconda Guerra Mondiale. È molto probabile che questo sia solo il primo di una serie di teaser che verranno affidati ai content creator nei prossimi giorni e che ci accompagneranno fino all'annuncio vero e proprio, che secondo gli ultimi rumor dovrebbe essere fissato al prossimo 19 agosto 2021. Non è ancora chiaro se l'annuncio avverrà in maniera tradizionale o all'interno di un evento di Call of Duty Warzone e, per scoprirlo, ci toccherà attendere ancora qualche giorno.

Prima di lasciarvi al teaser, vi ricordiamo che proprio qualche ora fa è spuntata in rete la possibile data d'uscita di Call of Duty Vanguard, accompagnata dalle date dell'Open Beta e del lancio della Stagione 1.