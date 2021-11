COD Vanguard, troppi crash su Xbox Series X|S: rimossa la modalità Collina dei Campioni

Continuano i problemi per i giocatori di Call of Duty Vanguard su Xbox Series X|S. Dopo i casi di crash avvenuti durante l'evento I Segreti del Pacifico, lo shooter bellico di Sledgehammer Games e Activision continua a fare le bizze sui due modelli della console next-gen di Microsoft.

Come riferito dallo stesso team di sviluppo attraverso un aggiornamento via Twitter, la modalità Collina dei Campioni è stata temporaneamente rimossa al fine di evitare i costanti crash che stanno avvenendo su Xbox Series X|S. Collina dei Campioni è peraltro un contenuto inedito per la serie sparatutto, proposto per la prima volta proprio in Call of Duty Vanguard. Si tratta di una una modalità di sopravvivenza multi-arena in stile torneo che combina tattica e strategie con azione frenetica a distanza ravvicinata, e che risulta giocabile sia in solo che in team da 2 o 3 giocatori.

I crash e gli altri problemi tecnici rilevati dall'utenza sin dal lancio non stanno di certo facilitando la vita a Call of Duty Vanguard, che ha venduto il 40% in meno rispetto a Cold War in UK al debutto. La colpa di questo calo è dovuto anche a COD Warzone, il battle royale free-to-play che già tiene impegnati tantissimi giocatori e cannibalizza le possibili vendite del capitolo premium annuale della serie.