COD Vanguard, usate cheat? Rischio di ban permanente da tutti i Call of Duty

A circa un mese di distanza dalla presentazione del nuovo sistema anti-cheat Ricochet ideato per la serie COD, Activision rinnova la linea di azione nei confronti dei giocatori scorretti, per i quali è in programma una ulteriore stretta.

Dal proprio blog ufficiale, la compagnia videoludica ha infatti ridefinito il concetto di "ban permanente". Quest'ultimo, si legge, non riguarderà più soltanto il singolo gioco nel quale si è stati ritenuti colpevoli di cheating, ma la totalità delle produzioni legate alla serie Call of Duty. Una previsione che include sia i titoli usciti prima sia i capitoli di COD che usciranno in futuro. In sostanza, ad esempio, essere colpiti da un ban permanente su COD: Vanguard comporterà anche un allontanamento definitivo da COD: Warzone, COD: Black Ops Cold War e molti altri, incluso l'ancora misterioso capitolo che arriverà nel 2022.



Una linea durissima, che conferma l'adozione in casa Activision di una politica di tolleranza zero nei confronti del cheating. Ovviamente, il ban permanente resta una misura prevista solamente per i casi più gravi, come l'attuazione ripetuta di frequenti violazioni. La medesima punizione è prevista per tentate violazioni delle norme di sicurezza, tramite offuscazione del proprio hardware o della propria identità. Lo stesso accadrà infine in caso di ripetute offese alla community e agli altri giocatori o utilizzo sistematico di cheat in-game.



In attesa di vedere il sistema Ricochet in azione a pieno regime, segnaliamo un deludente debutto di COD: Vanguard nel Regno Unito.