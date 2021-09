COD Vanguard, valanga di leak dalla Beta: dettagli su Campagna e modalità Zombie

Con la nuova Beta di Call of Duty Vanguard in svolgimento dal 16 al 20 settembre 2021 sui sistemi PlayStation, Xbox e PC, migliaia di giocatori stanno ricevendo un assaggio di ciò che il prossimo episodio della longeva serie bellica di Activision offrirà a partire dal 5 novembre 2021.

Ma i test sono stati l'occasione d'oro per i dataminer per scoprire quanti più dettagli possibili sulla versione completa di Vanguard, diffondendo poi una gran quantità di leak legati a tutti i contenuti principali del gioco. Sul forum di Reddit sono stati raccolti nel dettaglio tutte le informazioni diffuse finora: se non volete correre il rischio di ricevere potenziali spoiler sul titolo definitivo, proseguite con attenzione nella lettura.

I dataminer sono risaliti ai nomi di almeno nove missioni della Campagna Single Player, tutte incentrate su scenari ed eventi reali della Seconda Guerra Mondiale (come la battaglia di El Alamein in Egitto). Si ipotizza che la lista emersa sia solo parziale e che la modalità principale sia ancora più ricca di missioni da affrontare. Per quanto riguarda invece il Multiplayer Online, sono state confermater almeno una ventina di mappe: alcune di queste hanno nomi che richiamano a passati capitoli del franchise, come Oasis (COD Modern Warfare 3) e Sub Pens (COD World at War), lasciando intendere la possibilità di vedere all'interno del nuovo gioco anche versioni Remastered di vecchie mappe molto apprezzate dai fan.

Tra gli altri dettagli emersi si citano ulteriori sei Operatori, nuove feature per la modalità Zombie (oltre alla nuova mappa War of the Dead) e nuove modalità di gioco pensate appositamente per questo capitolo. Per i più curiosi, su Reddit è possibile risalire alla lista completa di tutti i leak emersi finora, sebbene ovviamente non ci siano ancora conferme ufficiali su tali contenuti da parte di Activision.

Nel frattempo la Beta di COD Vanguard è ingiocabile per alcuni utenti Xbox a causa di diversi gravi bug tecnici, con Sledgehammer Games già al lavoro per sistemare i problemi. Per ulteriori dettagli vi rimandiamo alle nostre impressioni sulla Beta Multiplayer di COD Vanguard.