COD Vanguard, Warzone e Mobile verso la Stagione 3: ecco Snoop Dogg, il nuovo Operatore

A ulteriore riprova dell'imminente arrivo di Snoop Dogg in COD Warzone e Vanguard, i vertici di Activision mostrano le primissime immagini in-engine dell'iconico rapper statunitense mentre si prepara a indossare i panni del prossimo Operatore della Stagione 3 di Call of Duty Vanguard, Warzone Pacific e Mobile.

Il colosso videoludico americano preannuncia l'ingresso di Snoop Dogg nella dimensione sparatutto degli ultimi capitoli di Call of Duty su PC, console e sistemi mobile immortalandolo, per la prima volta, nel suo nuovo ruolo di Operatore multiplayer.

L'ingresso ufficiale del rapper nell'elenco dei personaggi interpretabili di COD avverrà l'1 aprile in coincidenza della partenza della Stagione 3 di Call of Duty Mobile: Snoop Dogg rientrerà in un Lucky Draw comprensivo di un abito digitale con ricami in oro 24K e di un mitra leggendario a fuoco rapido, anch'esso rigorosamente placcato in oro e tempestato di diamanti.

Dopo il Luky Draw di COD Mobile, dal 19 aprile assisteremo al lancio dello Snoop Dogg Operator Bundle in Call of Duty Warzone Pacific e COD Vanguard. Il pacchetto Operatore includerà dieci oggetti, di cui tre esclusivi per COD Vanguard, e una serie di sblocchi da effettuare attraverso un sistema di progressione apposito. Le ricompense di questi 20 livelli di progressione comprenderanno Punti Esperienza per l'arma preferita di Snoop, tre abiti alternativi e altri oggetti cosmetici. Maggiori dettagli sui bonus previsti pr il bundle Operatore di Snoop Dogg verranno condivisi da Activision a ridosso del lancio del pacchetto della Stagione 3.