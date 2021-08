COD Vanguard, Warzone e non solo: oltre 2.000 sviluppatori lavorano a Call of Duty

È tempo di novità per la serie di Call of Duty, con il recente annuncio della data di uscita di COD: Vanguard e la presentazione dei primi dettagli ufficiali sull'atteso shooter.

Nel frattempo, non manca il supporto alla continua evoluzione di COD: Warzone e del precedente COD: Modern Warfare. In casa Activision, dunque, il brand continua a rivestire un ruolo centrale, al punto che la quasi totalità dei team interni al colosso videoludico è al momento impegnata proprio sulla saga di Call of Duty. Un dato di rilievo, che implica il coinvolgimento di ben 2.000 professionisti nella realizzazione di contenuti inediti per gli appassionati di COD.

Nello specifico, il nuovo Call of Duty: Vanguard vede al timone Sledgehammer Games, che può però contare anche sul supporto di Treyarch, per la modalità Zombie, e di Raven Software, per l'integrazione con Call of Duty: Warzone. Entrambi gli sparatutto possono inoltre vantare il coinvolgimento di Beenox, Demonware, High Moon Studios, Activision Shanghai e Toys for Bob. Nel frattempo, infine, Infinity Ward prosegue nelle attività di supporto a Call of Duty: Modern Warfare, tramite l'aggiunta di nuove mappe al gioco.



In attesa del reveal del gameplay di COD: Vanguard alla Gamescom 2021, sono dunque almeno otto i team Activision che dedicano, in parte o in toto, le proprie energie alla saga.