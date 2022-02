COD Vanguard e Warzone Pacific: ha inizio la Stagione 2! Le novità dell'ultimo update

Come pianificato, Activision apre ufficialmente le danze della Stagione 2 di Call of Duty Vanguard e Warzone Pacific. Scorriamo le note della patch per scoprire tutte le novità che attraverseranno l'esperienza multiplayer dei due kolossal sparatutto di COD sin dalla partenza della Season 2.

L'update che certifica l'inizio della seconda fase stagionale di Call of Duty Vanguard e COD Warzone Pacific è foriera di novità e sorprese per tutti gli appassionati della serie. L'offerta ludica confezionata dalle sussidiarie di Activision è quantomai ricca e parte, ovviamente, dalle aggiunte che interessano l'esperienza in rete di Call of Duty Vanguard.

L'utenza dell'ultimo capitolo "maggiore" di COD possono accedere alle nuove mappe Gondola e Casablanca, alle specialità Meccanico e Armeria e prepararsi alla Beta delle partite classificate, come pure alla modalità Corsa alle Armi con moto e carri armati e al veicolo Gamma.

Parallele e complementari a queste aggiunte ci sono poi le sorprese riservate ai patiti della dimensione a tinte horror di COD Vanguard Zombies. In tal senso rientrano gli sforzi profusi da Activision per integrare la nuova ambientazione Terra Maledicta e il nemico Zaballa the Deceiver, oltre alle arene Corrupted Lands, Eastern Desert e Hall of Truth, alle armi Decimator Shield e Ray Gun e a nuove missioni per la Storia. E che dire allora delle novità rappresentate dall'arrivo dell'alleato Vercanna The Last, dell'artefatto Wand of the Wild e dell'obiettivo Sacrificio?

Nei circa 12GB di dati richiesti dall'aggiornamento rientrano anche le novità di gameplay da sperimentare nella dimensione battle royale di COD Warzone Pacific, a cominciare dal nuovissimo Pass Battaglia che porta con sé tante ricompense gratuite e premium. Gli acquirenti del Bundle Battle Pass possono portarsi avanti nelle sfide da completare con un boost di 20 Tier e personalizzare il proprio alter-ego con skin leggendarie, una divisa per Wade e premi complessivi per 1300 Punti COD, 300 Punti Battle Pass e ulteriori 1000 Punti da sbloccare progredendo nei 100 Tier della Stagione 2.