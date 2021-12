COD Vanguard e Warzone Pacific, trailer della Stagione 1: roadmap e orario di sblocco

Mentre i dipendenti di Raven Software scioperano per protestare contro i bruschi licenziamenti, Activision pubblica il trailer di lancio della Stagione 1 di Call of Duty Vanguard e Warzone Pacific.

Il debutto della prima stagione del nuovo corso che vede l'integrazione tra Vanguard e il free-to-play, con la trasformazione di quest'ultimo in Warzone Pacific, è previsto per le 18:00 di mercoledì 8 dicembre in entrambi i giochi. A partire da quest'ora, la nuova mappa battle royale Caldera sarà disponibile in accesso anticipato solo ed esclusivamente per i giocatori in possesso di Vanguard. Tutti gli altri dovranno invece attendere le ore 18:00 di giovedì 9 dicembre.

L'aggiornamento dei contenuti di Call of Duty Vanguard sarà disponibile a partire dalle 06:00 di domani 7 dicembre. Il preload è tuttavia già partito in esclusiva sulle console PlayStation, dove pesa circa 9 GB. L'update di Call of Duty Warzone sarà invece live dalle 6 del mattino dell'8 dicembre, sancendo l'inizio di una manutenzione che durerà per ben 12 ore fino alle 18:00 dello stesso giorno. Nel corso di questo lasso di tempo, che precederà l'arrivo di Caldera e il lancio della Stagione 1, Warzone sarà offline.

A darci un assaggio dei nuovi contenuti ci pensa il trailer di lancio della Stagione 1, che potete visionare in apertura di notizia. In calce trovate invece la Roadmap della nuova stagione, che oltre a Caldera, a Rebirth Island e alle nuove armi di Warzone, prevede anche modalità e mappe inedite per Vanguard e Operatori per entrambi i giochi.