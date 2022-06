COD Vanguard e Warzone: il riassunto delle novità della Stagione 4 Mercenaries of Fortune

Dopo aver preannunciato la deforestazione di Caldera con la Stagione 4 di COD Warzone, Raven Software e Infinity Ward entrano nel merito delle sorprese previste dalla prossima season e descrivono le ricche novità in arrivo su COD Vanguard e Warzone con Mercenaries of Fortune.

La quarta stagione dei kolossal sparatutto di Acrtivision porterà con sé una pletora di sorprese, contenuti e modifiche, contestualmente al lancio del prossimo Battle Pass e dei sui 100 livelli da scalare per ampliare l'arsenale e il guardaroba del proprio Operatore preferito.

Il valzer di novità della Season 4 partirà da Fortune's Keep, un nascondiglio di mercenari realizzato da High Moon Studios partendo dalle ambientazioni della mappa Resurgence. La nuova ambientazione avrà all'incirca le medesime dimensioni di Rebirth Island e sarà caratterizzata da quattro distinti punti di interesse (Cittadina, Baia dei Contrabbandieri, Tenuta e Azienda Vinicola). Fortune's Keep porta in dote anche tante sfide inedite, come i contratti Black Market Run da accettare per acquisire oggetti rari o Cash Extraction per tendere imboscate ai gruppi nemici di mercenari.

La nuova stagione introduce anche dei punti di interesse inediti sulla mappa Caldera come Storage Town: nella seconda fase della Season 4 è previsto inoltre l'arrivo di una nuova tipologia di SUV blindati, delle Granate EMP e degli ATM da colpire per acquisire borse d'oro. Per quanto concerne Call of Duty Vanguard, Activision preannuncia l'arrivo del nuovo scenario della palude di Shi No Mura nell'esperienza Zombi, l'ambientazione multiplayer della USS Texas del 1945 e il ritorno di Blueprint Gun, una delle modalità più richieste in questi mesi dagli appassionati.

Il lancio della Stagione 4 Mercenaries of Fortune di Call of Duty Vanguard e Call of Duty Warzone è previsto per mercoledì 22 giugno con l'importante aggiornamento che interesserà tutte le versioni PC e console dei due FPS Activision. Per una visione d'insieme delle novità previste da Infinity Ward e Raven Software, in calce e in cima alla notizia trovate il video di presentazione della Season 4 e una ricca galleria immagini.