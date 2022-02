COD Vanguard e Warzone: Snoop Dogg sarà il nuovo Operatore? Lo suggerisce Tom Henderson

Dopo aver preceduto l'annuncio di COD Modern Warfare 2 e Warzone 2, il noto insider Tom Henderson lascia trapelare quello che, a suo dire, sarà il nome del prossimo Operatore di COD Vanguard e Warzone Pacific, ovvero il rapper Snoop Dogg!

Per preannunciare la prossima, importante novità in arrivo per gli appassionati della saga sparatutto di Activision, Henderson decide ancora una volta di riaffacciarsi sulle pagine del suo profilo Twitter personale per riferire che sì, sarà proprio Snoop Dogg il prossimo VIP a indossare i panni degli Operatori di Call of Duty.

Il rapper e produttore discografico statunitense, d'altronde, non ha mai nascosto la sua passione per i videogiochi e, nella fattispecie, per la serie FPS di Call of Duty, basti citare in tal senso la partecipazione di Snoop Dogg ai Call of Duty XP 2016 con Wiz Khalifa e, prima ancora, la realizzazione di un pacchetto audio per COD Ghosts.

Intanto, continua in rete il dibattito alimentato dalle ultime dichiarazioni del presidente di Microsoft, Brad Smith, sul futuro multipiattaforma di Call of Duty e la volontà della casa di Redmond di continuare a rendere disponibili le IP più amate di Activision Blizzard ai possessori delle console PlayStation e Nintendo.